تحطم طائرة إيرانية ومقتل ركابها الـ66 خلال رحلة داخلية

طهران، إيران (CNN) -- أعلنت العلاقات العامة لشركة "آسمان" للطيران الايرانية بان طائرة الركاب التابعة لها التي أُعلن عن سقوطها الأحد تحطمت إثر ارتطامها بجبل، مؤكدة مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 66 شخصا، بمن فيهم أفراد الطاقم، وحسب التقارير الواردة فقد تحطمت الطائرة بعد ارتطامها بجل "دنا" الشاهق المعروف في هذه المنطقة.

وصرح مسؤولو منظمة الطيران المدني الإيراني بأن جميع الركاب - البالغ عددهم 60 راكبا - إضافة إلى أفراد الطاقم الستة المؤلف من الطيار ومساعده ومضيفين وضابطي أمن الطائرة. ولم تتمكن مروحيات الإنقاذ من الاقتراب من المكان بسبب الظروف الجوية، غير أن فرق الطوارئ الراجلة تمكنت من الوصول إلى قرب الموقع.

وكان مسؤول الطوارئ الإيرانية، بيرحسين كوليوند، قد أكد سقوط طائرة ركاب كانت قد اختفت عن شاشات الرادار الأحد خلال رحلة لها من طهران إلى ياسوج، مشيرا لسقوطها في ضواحي سميرم بمحافظة أصفهان وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا" عن كوليوند قوله إن مروحيات الإنقاذ التي توجهت إلى الموقع عادت أدراجها بسبب سوء حالة الطقس ووعورة الجبال في المنطقة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الطوارئ في إيران، مجتبى خالدي، إن فرق الإنقاذ لم تعثر بعد على "حطام الطائرة المنكوبة التابعة لخطوط أسمان" مؤكدا أن مروحيات الطوارئ "توجهت لأداء مهامها في الاغاثة في أجواء محافظة أصفهان".