الجبير من ميونخ: إيران توفر أكثر من 90% من المتفجرات بالاعتداءات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، الأحد، إن إيران توفر أكثر من 90 في المائة من المتفجرات التي يتم استخدامها في الاعتداءات، على حد تعبيره، وذلك في كلمة ألقاها بمؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

ونقلت وزارة الخارجية السعودية على صفحتها بتويتر، تصريحات الجبير التي قال فيها: "على إيران الالتزام بالقوانين الدولية والأعراف إذا أرادت أن نتعامل معها كدولة طبيعية.. النظام الإيراني حاول زعزعة استقرار سوريا والعراق واليمن ولبنان."

وتابع قائلا: "إيران قامت بتدريب وإدارة الخلية التي قامت بتفجير الأبراج في المملكة عام 1996.. على النظام الإيراني تغيير سياساته الحالية وسنواصل الضغط على إيران لتغيير سلوكها.. إيران عليها أن تفهم بأن العقوبات جاءت نتيجة لسلوكها العدواني المتواصل."

وحول الملف اليمني، قال الجبير: "لحكومة الشرعية في اليمن تحقق نجاحات في مختلف المجالات،" لافتا إلى أن بلاده "تعمل مع المنظمات الدولية والإنسانية لتوفير المساعدات للشعب اليمني."