نتنياهو: إيران تسعى إلى "السيطرة على العالم"

(CNN)-- حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، من أن إيران تسعى إلى السيطرة على العالم "من خلال العدوان والارهاب"، مؤكدا أن طهران "تطور صواريخ باليستية للوصول إلى عمق أوروبا والولايات المتحدة أيضا".

وقال نتانياهو، في كلمة ألقاها ضمن "مؤتمر ميونيخ للأمن" بألمانيا، الأحد: "قائد الحرس الثوري الإيراني، علي جعفري، قال إننا نسير على طريق حكم الإسلام في جميع أنحاء العالم وهذا يعني هنا أيضا. في تقديري الذي يشكل أكبر تهديد لعالمنا وليس فقط لإسرائيل وجيراننا العرب. وليس فقط للمسلمين في أي مكان كانوا، لأن إذا امتلكت إيران سلاحا نوويا فستكون عدوانيتها غير محددة وستشمل العالم بأسره ".

وحذر نتانياهو في خطاب شديد اللهجة لإيران من أن إسرائيل ستتصرف "من دون تردد" للدفاع عن نفسها.

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل لن تسمح للنظام الإيراني بوضع حبل حول عنقنا، وسنعمل دون تردد للدفاع عن أنفسنا، وسنعمل إذا لزم الأمر ليس فقط ضد عملاء إيران الذين يهاجموننا، بل ضد إيران نفسها."