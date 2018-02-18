شاهد.. ظريف عن نتنياهو: كلمته "سيرك كارتوني" وسنحافظ على الاتفاق النووي رغماً عنه

(CNN)-- وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالـ "سيرك الكارتوني،" مشيراً إلى أن بلاده لن تكون أول من يخرق الاتفاق النووي، وذلك في الكلمة التي ألقاها ضمن "مؤتمر ميونيخ للأمن" بألمانيا.