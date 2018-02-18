(CNN)-- وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالـ "سيرك الكارتوني،" مشيراً إلى أن بلاده لن تكون أول من يخرق الاتفاق النووي، وذلك في الكلمة التي ألقاها ضمن "مؤتمر ميونيخ للأمن" بألمانيا.
شاهد.. ظريف عن نتنياهو: كلمته "سيرك كارتوني" وسنحافظ على الاتفاق النووي رغماً عنه
شاهد.. ظريف عن نتنياهو: كلمته "سيرك كارتوني"
الشرق الأوسط
آخر تحديث الأحد, 18 فبراير/شباط 2018; 05:00 (GMT +0400).
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جزء من كلمة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، التي ألقاها ضمن "مؤتمر ميونيخ للأمن" بألمانيا.
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