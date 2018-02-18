شاهد.. ظريف عن نتنياهو: كلمته "سيرك كارتوني" وسنحافظ على الاتفاق النووي رغماً عنه

شاهد.. ظريف عن نتنياهو: كلمته "سيرك كارتوني"

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأحد, 18 فبراير/شباط 2018; 05:00 (GMT +0400).
إيرانإسرائيلجواد ظريفبنيامين نتنياهو
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جزء من كلمة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، التي ألقاها ضمن "مؤتمر ميونيخ للأمن" بألمانيا.

(CNN)-- وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالـ "سيرك الكارتوني،" مشيراً إلى أن بلاده لن تكون أول من يخرق الاتفاق النووي، وذلك في الكلمة التي ألقاها ضمن "مؤتمر ميونيخ للأمن" بألمانيا.

إيرانإسرائيلجواد ظريفبنيامين نتنياهو