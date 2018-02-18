الجيش التركي: تحييد 1614 إرهابيا للآن بـ"غصن الزيتون"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الجيش التركي، الأحد، عن "تحييد" 1614 إرهابيا للآن في العمليات التي يخوضها في منطقة عفرين شمال سوريا، والتي أطلق عليها اسم "غصن الزيتون."

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جاء ذلك في بيان للجيش نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث لفتت إلى أن هذه الحصيلة تأتي بعد "قيام القوات المشاركة في عملية غصن الزيتون، بتحييد 19 إرهابيا خلال آخر 24 ساعة."

ويذكر أن عملية غصن الزيتون بدأت في الـ20 من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى جانب قوات الجيش السوري الحر، ضد كل من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش" و"ب ي د/ بي كا كا."