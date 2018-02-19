وزير خارجية السعودية: لدينا مشكلة مع قطر وللآن لم تغير سلوكها

عادل الجبير: قطر وللآن لم تغير سلوكها

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ25 دقيقة.
عادل الجبيرالمملكة العربية السعوديةالحكومة السعوديةقطرالحكومة القطرية
شارك مع أصدقائك
وزير خارجية السعودية: لدينا مشكلة مع قطر وللآن لم تغير سلوكها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عادل الجبير، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، الاثنين، إن المشكلة مع قطر لا تزال مستمرة، لافتا إلى أن سلوك الدوحة على حد تعبيره لم يتغير.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وزارة الخارجية السعودية على لسان الجبير من فينا، حيث قال: "لدينا مشكلة مع قطر وإلى الآن لم تغير قطر سلوكها وعليها أن توقف تمويلها ودعمها للإرهاب،" مؤكدا بقوله: "نسعى مع شركائنا لمحاربة الإرهاب ووقف تمويل الجماعات الإرهابية."

وحول الملف اليمني، قال الجبير: "ندعم مهمة المبعوث الدولي في اليمن ميليشيات الحوثي تتحمل مسؤولية الوضع الإنساني في اليمن الحوثيون انتكهوا القوانين الدولية بتهديد الأراضي السعودية."

عادل الجبيرالمملكة العربية السعوديةالحكومة السعوديةقطرالحكومة القطرية
شارك مع أصدقائك

ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

{"author":"hnoami","branding_ad":"MiddleEast_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"وزير خارجية السعودية: لدينا مشكلة مع قطر وللآن لم تغير سلوكها","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/02/19","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["middle_east"],"template_type":"adbp:content","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"0","video_player_type":""}