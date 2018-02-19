وزير خارجية السعودية: لدينا مشكلة مع قطر وللآن لم تغير سلوكها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عادل الجبير، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، الاثنين، إن المشكلة مع قطر لا تزال مستمرة، لافتا إلى أن سلوك الدوحة على حد تعبيره لم يتغير.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وزارة الخارجية السعودية على لسان الجبير من فينا، حيث قال: "لدينا مشكلة مع قطر وإلى الآن لم تغير قطر سلوكها وعليها أن توقف تمويلها ودعمها للإرهاب،" مؤكدا بقوله: "نسعى مع شركائنا لمحاربة الإرهاب ووقف تمويل الجماعات الإرهابية."

وحول الملف اليمني، قال الجبير: "ندعم مهمة المبعوث الدولي في اليمن ميليشيات الحوثي تتحمل مسؤولية الوضع الإنساني في اليمن الحوثيون انتكهوا القوانين الدولية بتهديد الأراضي السعودية."