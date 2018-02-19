مستشارة الأسد: تركيا أدخلت الإرهابيين لسوريا والآن ينتهكون القوانين الدولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت بثينة شعبان، المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، إن تركيا هي من قامت بإدخال الإرهابيين إلى سوريا، على حد تعبيرها، لافتة إلى أنهم دخلوا البلاد منتهكين القوانين الدولية.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية على لسان شعبان قولها: "إن العدوان التركي على سورية والوجود الأمريكي غير الشرعي فيها يمثلان انتهاكا للقانون الدولي ويعرقلان تقدم الحل السياسي والانتصار الكامل على الإرهابيين."

وتابعت قائلة: "النظام التركي ساعد على دخول الإرهابيين إلى سورية وعندما أدرك أنهم خسروا انتهك القوانين الدولية وبدأ تدخله في شمال سوريا،" لافتة إلى أن "النظام التركي يواصل انتهاك اتفاق وقف الأعمال القتالية ما يصعب التعاون بين الدول الضامنة له مطالبة الأمم المتحدة بإدانة الاحتلال التركي لأراض سورية."