سفير السعودية بروسيا: صفقة صواريخ S-400 للمملكة بمرحلة التحضيرات النهائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال رائد بن خالد قرملي، سفير المملكة العربية السعودية بروسيا، الاثنين، إن صفقة تزويد المملكة بمنظومة صواريخ S-400 الروسية في مرحلتها النهائية حيث يتم النقاش في الوقت الحالي على الجوانب التكنيكية واللوجستية.
السعودية تشتريها من روسيا.. ماذا تعرف عن منظومة صواريخ S-400؟ 1:13
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير السعودي لوكالة الأنباء الروسية، تاس، حيث قال: "فيما يتعلق بمنظومة S-400، فإن نقاشات مفصلة لا تزال مستمرة بين الجانبين على التحضيرات النهائية،" لافتا على أن الحديث يجري الآن حول "الجوانب التكنيكية وبالأخص عملية نقل التكنولوجيا."
ويذكر أن منظومة صواريخ S-400 الروسية مصممة لاعتراض الطائرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز بما فيها الصواريخ متوسطة المدى بالإضافة إلى الأهداف الأرضية على بعد يصل إلى 249 ميلا (400 كيلومترا)
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