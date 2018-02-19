الجيش المصري: قصف مدفعي ضد 166 هدفا بشمال ووسط سيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، الاثنين، قصف 166 هدفا باستخدام المدفعية في مناطق وسط وشمال سيناء، وذلك ضمن العمليات "الواسعة" التي أطلقها الجيش ضد الإرهابيين في شبه الجزيرة.

وأضاف المتحدث العسكري في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أن "القوات الجوية استهدفت عدد (5) أهداف للعناصر الإرهابية وتدميرها بشكل كامل، منها سيارة مفخخة خلال محاولتها استهداف قوات المداهمة."

ولفت المتحدث إلى "القضاء على عدد (4) عنصر تكفيري مسلح شديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات.. وقيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (101) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات."

وأضاف أنه تم "اكتشاف وتدمير عدد (4) كهف ومخبأ لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على عدد من الألغام والعبوات الناسفة والأسلحة والذخائر وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة.. وضبط مركز إعلامي للعناصر الإرهابية عثر بداخله على عدد من أجهزة الحواسب وأسلحة نارية وخرطوش وأجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية."