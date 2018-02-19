التلفزيون السوري: وصول القوات الشعبية لعفرين خلال ساعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" وصول "مجموعات من القوات الشعبية إلى منطقة عفرين،" وفقاً لمراسل الوكالة في حلب.

ونشر التلفزيون السوري خبراً عاجلاً أفاد به بوصول "القوات الشعبية" لمدينة عفرين بمحافظة حلب "خلال الساعات القليلة القادمة"، "لدعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الذي تشنه قوات النظام التركي على المدينة وسكانها منذ الـ 20 من الشهر الماضي."

هذا وأطلقت تركيا عملية "غصن الزيتون" العسكرية في مدينة عفرين السورية، بعد إعلان أمريكي بمنتصف يناير/كانون ثاني بتشكيل قوة كردية حدودية تحوي 30 ألفاً في شمال شرقي سوريا.