أردوغان: الجيش التركي أجبر ميليشيات شيعية موالية للنظام السوري بالتراجع بعفرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن جيش بلاده أجبر ميليشيات شيعية موالية للنظام السوري بالانسحاب في منطقة عفرين التي يقوم بعمليات عسكرية فيها أطلق عليها اسم عمليات "غصن الزيتون."

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ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان أردوغان قوله: "توجهت قوات المليشيات الشيعية عبر سيارات بيك أب نحو عفرين خلال ساعات المساء، غير أن القصف المدفعي أجبرهم على العودة من حيث أتوا."

وتابع قائلا: "هذا الملف تم إغلاقه هنا في الوقت الحالي.. لا يمكننا أن نمنحهم فرصة، وسيكون ثمن ذلك باهظا،" موضحا بالقول: "لقد اتفقنا على هذه القضايا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال الاتصالات التي أجريناها معهما بالأمس."

واردف: "لكن للأسف، وكما تعلمون، فإن هذه المنظمات الإرهابية تتخذ أحيانا خطوات خاطئة أحادية الجانب، وتدفع ثمنا باهظا لها".