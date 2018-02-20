مهاجرون يروون قصصاً موجعة عن حالات التعذيب في ليبيا

مهاجرون يروون قصصهم عن حالات التعذيب في ليبيا

الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ45 دقيقة.
ليبياالطريق إلى الحريةتعذيبمهاجرونالهجرة غير الشرعية
2:56

مهاجرون يروون قصص التعذيب التي مروا بها في ليبيا.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- على متن قارب إنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، يحكي شاب بعمر الثمانية عشر عاماً قصة أسره وتعذيبه أثناء الأشهر التي قضاها في ليبيا.

ليبياالطريق إلى الحريةتعذيبمهاجرونالهجرة غير الشرعية