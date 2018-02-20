مهاجرون يروون قصصاً موجعة عن حالات التعذيب في ليبيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- على متن قارب إنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، يحكي شاب بعمر الثمانية عشر عاماً قصة أسره وتعذيبه أثناء الأشهر التي قضاها في ليبيا.