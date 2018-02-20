أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- على متن قارب إنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، يحكي شاب بعمر الثمانية عشر عاماً قصة أسره وتعذيبه أثناء الأشهر التي قضاها في ليبيا.
مهاجرون يروون قصصاً موجعة عن حالات التعذيب في ليبيا
مهاجرون يروون قصصهم عن حالات التعذيب في ليبيا
الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ45 دقيقة.
2:56
مهاجرون يروون قصص التعذيب التي مروا بها في ليبيا.
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