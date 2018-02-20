مارتن سميث يتحدث لـCNN عن احتمالات حرب مباشرة بين إيران والسعودية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مارتن سميث، مقدم برنامج "فرونت لاين،" إن أغلب من قابلهم ممن لهم خبرات واسعة في المنطقة يقولون إن مسار الأمور بين المملكة العربية السعودية وإيران سيستمر بالتوجه إلى الأسوأ قبل أن يتحسن.

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وتابع سميث في مقابلة مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN: "لن يستفيدا (السعودية وإيران) من وقوع حرب بينهما، حيث أن حقول النفط لكلا البلدين يقع على طول الشريط الساحلي للخليج، وهذا سيكون من الأهداف الأساسية، إذا ما قرر الجانبان الدخول في صراع مباشر."

وتابع قائلا: "هذا الصراع غير المباشر ليس حديثا بل يمتد منذ ثورة العام 1979 في إيران ووصل آية الله خميني للسلطة، وحينها بدأ التنافس بين البلدين، وما نراه مؤخرا هو قرار السعودية الدخول المباشر في اليمن وليس حربا عن بعد، حيث تقوم بحملات جوية وبرية بالإضافة إلى دول خليجية أخرى، وعليه نرى أن الأمور تزداد سخونة باستمرار."