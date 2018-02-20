مقتل أكثر من 100 مدني بـ24 ساعة في قصف نظام الأسد

(CNN)-- قتل أكثر من 100 مدني بينهم 20 طفلاً في منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها قوات المعارضة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي قام به نظام بشار الأسد.