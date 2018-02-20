(CNN)-- قتل أكثر من 100 مدني بينهم 20 طفلاً في منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها قوات المعارضة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي قام به نظام بشار الأسد.
مقتل أكثر من 100 مدني بـ24 ساعة في قصف نظام الأسد
مقتل أكثر من 100 بـ24 ساعة في قصف نظام الأسد
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و19 دقيقة.
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وصف المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عدد القتلى هو الأكبر في يوم واحد منذ عام 2015.
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