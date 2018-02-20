قضايا فساد جديدة حول نتنياهو تطال أقرب المقربين منه
قضايا فساد جديدة حول نتنياهو تطال مقربين منه
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و6 دقائق.
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الأمر يسوء بالنسبة لزعيم السلطة التنفيذية الإسرائيلي، فالشرطة اعتقلت أفراداً مقربين منه، بمن فيهم المتحدث السابق باسم عائلته.
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