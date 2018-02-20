موسكو: إصابة عشرات الروس بالمواجهات الأخيرة في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، إن "بضع عشرات" من الروس أصيبوا في سوريا خلال المواجهات الأخيرة بالبلاد، لافتة إلى أن المصابين من غير العسكريين.

وأضافت الخارجية وفقا للبيان الذي نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية: "يوجد مواطنون روس في سوريا، سافروا إلى هناك بإرادتهم ولأهداف مختلفة. وليس من شأن الخارجية أن تقيم شرعية هذه القرارات".

واردفت الخارجية: "نظرا إلى أننا نتحدث عن مواطنين روس مقيمين في الخارج، نود أن نشير إلى ما يلي: خلال الاشتباكات العسكرية الأخيرة، التي لم يشارك فيها أي من الجنود الروس على الإطلاق ولم يتم خلالها استخدام أية وسائل تقنية روسية، قتل مواطنون روس ومن وبلدان رابطة الدول المستقلة، كما سبق ذكره، وهناك أيضا جرحى وعددهم بضع عشرات. وقد تمت مساعدتهم للعودة إلى روسيا حيث، كما علمنا، يخضعون للعلاج في مختلف المؤسسات الطبية."