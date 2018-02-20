قوات موالية للنظام السوري تصل عفرين لـ"لمواجهة عدوان تركيا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصلت قوات موالية للنظام السوري، الثلاثاء، إلى منطقة عفرين لـ"دعم الأهالي ضد داعش والعدوان التركي" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

حصريا.. كاميرا CNN في عفرين التي تصلي للخلاص 3:09

وذكر تقرير الوكالة أن "قوات النظام التركي استهدفت بالمدفعية أماكن وجود القوات الشعبية لدى وصولها إلى منطقة عفرين إضافة إلى استهداف الوفود الإعلامية التي تواكب وصول القوات الشعبية."

وأضاف التقرير أن "القوات الشعبية ستنخرط في مقاومة العدوان التركي وتنظيم داعش الإرهابي وذلك في إطار دعم الأهالي والدفاع عن وحدة أراضي سورية وسيادتها وإفشال محاولة نظام أردوغان ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية احتلال المنطقة."

ويذكر أن المتحدث باسم الحكومة التركية، نائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ، نفى في وقت سابق الثلاثاء، أنباء اعتزام دخول قوات مرتبطة بالنظام السوري إلى عفرين، كما حذر من "كوارث في المنطقة" بحال تحرك دمشق لحماية المجموعات الكردية في المنطقة، وتحدث أيضا عن الوضع في منبج، مشددا على أن تركيا ستتوجه نحوها بعملية عسكرية بحال لم تنته الاتصالات مع واشنطن بشكل إيجابي.