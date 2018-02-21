300 قتيل في الغوطة خلال 3 أيام.. وروسيا تنفي تورطها في القتل

موسكو، روسيا (CNN)-- رفضت السلطات الروسية، الأربعاء، الاتهامات الموجهة لها من الأمم المتحدة وأمريكا بالتورط في قتل مئات المدنيين بالغوطة الشرقية التي تتعرض لحصار وقصف من قبل النظام السوري، معتبرة أنها اتهامات "لا أساس لها".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إنه "من غير الواضح إلى ماذا تستند هذه الاتهامات، إنها اتهامات لا أساس لها وبلا معلومات محددة ولا نقبلها". وطلب بيسكوف من الصحفيين توجيه باقي الأسئلة عن الغوطة إلى وزارة الدفاع الروسية.

في غضون ذلك، سقط 45 قتيلا في الغوطة، الأربعاء، ليرتفع عدد القتلى إلى 305 أشخاص على الأقل خلال 3 أيام من القصف والغارات التي يشنها النظام السوري، وفقا لمركز دمشق الإعلامي. وكانت الجمعية الطبية السورية الأمريكية أعلنت أن عدد القتلى في الغوطة خلال يومي الاثنين والثلاثاء بلغ 260 شخصا على الأقل.