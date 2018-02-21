(CNN)-- في ظل تشديد قوات الحكومة السورية ونظيرتها الروسية من وتيرة قصفها على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، يقوم الطفل السوري، محمد نجم، بنقل المعاناة اليومية التي يعيشها السكان عبر منصات التواصل بهدف إيصال صوته إلى العالم، ونقل الأحداث المرعبة التي قتل على إثرها مئات الأشخاص، فيما وجد مئات الآلاف من السكان أنفسهم عالقين في المنطقة التي حولها القصف المتواصل إلى ما يشبه بقعة جحيم.
"نقتل بصمتكم".. محمد نجم ينقل رسالة الغوطة إلى العالم
"نقتل بصمتكم".. نجم ينقل رسالة الغوطة للعالم
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين ودقيقة.
1:59
يقوم الطفل السوري، محمد نجم، بنقل المعاناة اليومية التي يعيشها سكان الغوطة الشرقية عبر منصات التواصل
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