"نقتل بصمتكم".. محمد نجم ينقل رسالة الغوطة إلى العالم

(CNN)-- في ظل تشديد قوات الحكومة السورية ونظيرتها الروسية من وتيرة قصفها على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، يقوم الطفل السوري، محمد نجم، بنقل المعاناة اليومية التي يعيشها السكان عبر منصات التواصل بهدف إيصال صوته إلى العالم، ونقل الأحداث المرعبة التي قتل على إثرها مئات الأشخاص، فيما وجد مئات الآلاف من السكان أنفسهم عالقين في المنطقة التي حولها القصف المتواصل إلى ما يشبه بقعة جحيم.