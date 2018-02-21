سفير أمريكا السابق إلى سوريا: الأسد يكرر في الغوطة خطة حلب

(CNN)-- قال روبرت فورد، سفير أمريكا السابق إلى سوريا، إن العنف في الغوطة الشرقية لن ينتهي إلا بطريقة من اثنتين، الأولى تكمن في استسلام قوى المعارضة ومطالبتها بشروط مشابهة لما حدث في حلب عام 2016، أو دخول قوات عسكرية خارجية تلزم الحكومة السورية بوقف القصف على المنطقة.