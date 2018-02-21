شاهد.. تحقيق خامس بقضايا كسب غير مشروع يضرب دائرة نتنياهو المقربة

(CNN)-- للمرة الثانية هذا الأسبوع تحولت الدائرة المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى هدف لتحقيق فساد آخر. عدد قضايا الكسب غير المشروع التي ربطت برئيس الوزراء أو المقربين منه وصل إلى خمسة، والتطور الأخير يأتي بعد أسبوع من تصريح الشرطة بأن لديها أدلة كافية لاتهام نتنياهو بقضيتين منفصلتين.