"سيناء 2018".. الجيش المصري يعلن مقتل 7 من قواته و71 إرهابياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، الخميس، مقتل 7 أفراد من قوات الجيش 71 إرهابيا، وذلك في حصيلة لحوالي أسبوعين من العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" التي أطلقها الجيش والشرطة المصرية في 9 فبراير/ شباط الجاري.

وقال الرفاعي، في مؤتمر صحفي، إن "القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرون في دك معاقل الإرهاب بكافة ربوع مصر ومواصلة أعمال القتال والتمشيط وتنفيذ المداهمات للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بشمال ووسط سيناء".

وأضاف أن ذلك يجري "بالتوازي مع استمرار قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية في مكافحة عمليات التسلل وتهريب الأسلحة والذخائر والبضائع على الاتجاهات الاستراتيجية الأخرى لمنع تسرب العناصر الإرهابية من وإلى البلاد".

ومن بين نتائج العمليات القتالية التي أعلنها المتحدث العسكري مقتل 7 من عناصر القوات المسلحة وإصابة 6 آخرين أثناء مداهمة البؤر الإرهابية، والقضاء على 71 إرهابيا والقبض على 5 آخرين، وتدمير أكثر من 1200 وكر ومخزن للعناصر الإرهابية، بالإضافة إلى ضبط متفجرات وأسلحة.