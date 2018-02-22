شاهد كيف أنقذ شرطي مصري طفلا سقط من الطابق الثالث! 

شرطي مصري ينقذ طفلا سقط من الطابق الثالث

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و44 دقيقة.
أطفالالداخلية المصريةالشرطة المصريةمصر
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رجال الشرطة في أسيوط بمصر، لاحظوا وجود طفل يبلغ من العمر 5 أعوام يتدلى من شرفة شقته

(CNN)-- تمكن رجال الشرطة في مصر من إنقاذ حياة طفل عقب سقوطه من شرفة إحدى الشقق السكنية بالطابق الثالث في محافظة أسيوط جنوب القاهرة.
 

أطفالالداخلية المصريةالشرطة المصريةمصر