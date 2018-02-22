(CNN)-- تمكن رجال الشرطة في مصر من إنقاذ حياة طفل عقب سقوطه من شرفة إحدى الشقق السكنية بالطابق الثالث في محافظة أسيوط جنوب القاهرة.
شاهد كيف أنقذ شرطي مصري طفلا سقط من الطابق الثالث!
شرطي مصري ينقذ طفلا سقط من الطابق الثالث
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و44 دقيقة.
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رجال الشرطة في أسيوط بمصر، لاحظوا وجود طفل يبلغ من العمر 5 أعوام يتدلى من شرفة شقته
(CNN)-- تمكن رجال الشرطة في مصر من إنقاذ حياة طفل عقب سقوطه من شرفة إحدى الشقق السكنية بالطابق الثالث في محافظة أسيوط جنوب القاهرة.
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