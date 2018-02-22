لافروف: مستعدون لدراسة وقف إطلاق النار في سوريا بشرط

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هؤلاء الأطفال خسروا أقاربهم في الحرب. الآن، هم يعيشون تحت الأرض.
موسكو، روسيا (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، أن بلاده مستعدة لدراسة مشروع قرار مقترح في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في سوريا، موضحا أنه يمكن لروسيا قبوله مع بعض التغييرات.
وقال لافروف: "نحن مستعدون لدراسة المقترح الذي يُطلب منا أن نتبناه، ولكننا أوضحنا أن إطلاق النار لن يشمل بأي طريقة تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين وغيرها من المجموعات التي تتعاون معهما والتي تقصف بشكل متكرر المناطق السكنية في دمشق".
في غضون ذلك، اعتبر المتحدث الصحفي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن مسؤولية الوضع في الغوطة الشرقية يتحملها من يدعم الإرهابيين. وقال بيسكوف: "يتحمل مسؤولية الوضع في الغوطة الشرقية هؤلاء الذين يدعمون الإرهابيين، الذين ما زالوا متواجدين هناك، وكما تعلمون لا روسيا ولا سوريا ولا إيران ليست من هذه الدول، إذ أنهم بالذات يخوضون حربا ضارية ضد الإرهاب على أراضي سوريا"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية الرسمية.
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