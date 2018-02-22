الجبير في البرلمان الأوروبي: قطر ليست باريس سان جيرمان.. وطلبنا بسيط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الخميس، أن الغرب قد ينظر إلى قطر على أنها دولة مزدهرة ولا يرى ما وصفه بـ"الجانب المظلم" لقطر، التي كرر اتهامه لها بدعم الجماعات الإرهابية.

وقال الجبير، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، إن "طلبنا بسيط من قطر، عليها وقف دعم الإرهاب والتطرف ووقف خطاب الكراهية"، وفقا لما نقله حساب وزارة الخارجية السعودية على "تويتر". وأضاف الجبير أن "كل ما نطلبه من قطر هو وقف التدخل في شؤون دولنا والكف عن دعم الجماعات الإرهابية".

وتابع الجبير بالقول: "أعتقد أن الغرب قد ينظر إلى قطر على أنها دولة صغيرة ومزدهرة، وفيها جامعات أجنبية، وتملك مبان جديدة، وفريق باريس سان جيرمان، لكنكم لا ترون الجانب المظلم الذي ذكرته للتو"، في إشارة إلى اتهامه لقطر بدعم وتمويل الإرهاب.

كما تناول وزير الخارجية السعودي في كلمته الملف الإيراني، قائلا إن "إيران دولة لا تعترف بالمواطنة وتسعى إلى التدخل في شؤون الدول الأخرى". وأضاف: "ليس لدينا مشكلة مع الشعب الإيراني ونعتقد أنهم شعب معتدل ولكن المشكلة هي نظام الملالي".

وعن الأزمة اليمنية، قال الجبير: "نريد أن ننهي الأزمة اليمنية، ولكن لن تنتهي بالوجود الإيراني في اليمن". وأضاف: "لم نسعَ إلى الحرب في اليمن ولكنها فُرضت على المملكة"، مؤكدا أنه لا يحق للحوثيين المدعومين من إيران التحكم باليمن والسيطرة على الدولة.