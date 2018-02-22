مراكز احتجاز وتعذيب.. مهاجرون يتهمون خفر السواحل الليبي بالتورط

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وُجد هؤلاء المهاجرون من قبل المنظمة الإنسانية Proactivia Openarms، في زورق صغير جرفه البحر على بعد 32 كيلومتراً من ساحل ليبيا. يقولون إنهم بقوا لعدة أشهر في قبضة أيدي عصابات، وميليشيات، وقوات أمنية فاسدة، احتجزتهم للحصول على فدية، وعذبتهم، وأبقت عليهم كعبيد.