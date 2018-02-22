أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وُجد هؤلاء المهاجرون من قبل المنظمة الإنسانية Proactivia Openarms، في زورق صغير جرفه البحر على بعد 32 كيلومتراً من ساحل ليبيا. يقولون إنهم بقوا لعدة أشهر في قبضة أيدي عصابات، وميليشيات، وقوات أمنية فاسدة، احتجزتهم للحصول على فدية، وعذبتهم، وأبقت عليهم كعبيد.
مراكز احتجاز وتعذيب.. مهاجرون يتهمون خفر السواحل الليبي بالتورط
خفر السواحل الليبي متهم بالاتجار بالبشر
الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ 3 ساعات و22 دقيقة.
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يضعون هؤلاء المهاجرون أسوأ ما حدث لهم خلفهم، ويحتفلون. لكن أغانيهم الفرحة ليست كافية للتخلص من ذكرياتهم المؤلمة.
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