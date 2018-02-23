هذه تهم النيابة المصرية للمعتقلين بمزرعة أبوالفتوح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجهت نيابة أمن الدولة بمصر، الخميس، عددا من التهم بحق عناصر اعتقلتهم في مزرعة عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، منها "حيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها في أعمال إرهابية."

ونقل موقع التلفزيون المصري الرسمي التهم عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن النيابة وجهت أيضا "الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي."

وأردف التقرير أن من التهم "اعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها."

ويذكر أن عائلة أبوالفتوح ردت في بيان الأربعاء، قالت فيه: "لا يمتلك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أية مزرعة، لا في منطقة وادي النطرون ولا في غيرها. وفي ذات الوقت، تمتلك زوجته قطعة أرض زراعية في منطقة امتداد البستان - المغتربين التابعة لمحافظة البحيرة، وقد قامت بتأجير هذه الأرض منذ عام 2013 بعقد إيجار مدته 9 سنوات."