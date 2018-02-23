قرقاش يرد على "دعوة قطر" لنظام إقليمي يضم تركيا وإيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على ما وصفه بـ"دعوة قطر" لنظام إقليمي يضم كلا من تركيا وإيران، لافتا على أن هذه الدعوة تأتي من لاعب ثانوي ومضاد لاستعادة العرب لفضائهم.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "اللعب عَلى التناقضات وإدارتها والذي ميّز سياسة قطر أصبح أكثر صعوبة وتكلفة، فالتوازن بين دعم الإخوان وغيرهم من المتطرفين واستضافة قاعدة العديد والتنازل عن السيادة لإيران وتركيا أصبح أكثر صعوبة."

وتابع قائلا: "وفي دعوة قطر لنظام إقليمي يضم إيران وتركيا في الإعلام الغربي إشكالية، الأولى أنها دعوة من لاعب ثانوي والثانية أنها تأتي كمشروع مضاد لاستعادة العرب لفضائهم، كما أنها تتناقض مع التوجه الأمريكي تجاه طهران."

واردف الوزير الإماراتي بالقول: "وفِي خضم الجمباز السياسي الفاقد للإيقاع والفاعلية لدول المقاطعة الفضل في التنازلات القطرية لواشنطن في ملف تمويل الإرهاب، وستستمر في ضغطها لتكسب تنازلات إضافية ضد التطرّف والإرهاب حتى وإن جاء الحصاد عبر عواصم أخرى."