(CNN)-- يظهر هذا الفيديو الذي نشره ناشطون سوريون ما قالوا إنها لحظات قيام أفراد الدفاع المدني العاملين بمناطق المعارضة والمعروفون باسم "الخوذ البيضاء،" بإخراج رجل على قيد الحياة من تحت أنقاض منزله، رغم تعرضه للدمار بشكل كامل في الغوطة الشرقية.
شاهد.. إخراج ناج من تحت أنقاض منزله بالغوطة الشرقية
إخراج ناج من تحت أنقاض منزله بالغوطة الشرقية
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ51 دقيقة.
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إخراج رجل على قيد الحياة من تحت أنقاض منزله.
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