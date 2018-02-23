شاهد.. إخراج ناج من تحت أنقاض منزله بالغوطة الشرقية

(CNN)-- يظهر هذا الفيديو الذي نشره ناشطون سوريون ما قالوا إنها لحظات قيام أفراد الدفاع المدني العاملين بمناطق المعارضة والمعروفون باسم "الخوذ البيضاء،" بإخراج رجل على قيد الحياة من تحت أنقاض منزله، رغم تعرضه للدمار بشكل كامل في الغوطة الشرقية.