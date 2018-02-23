مرة أخرى.. الدبلوماسية تخذل الإنسانية في الحرب السورية
الدبلوماسية تخذل الإنسانية في سوريا مجدداً
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و35 دقيقة.
2:47
هذا هو الوضع.. التغير غير موجود.. ولعل الحال سيبقى هكذا لأعوام.
هذا هو الوضع.. التغير غير موجود.. ولعل الحال سيبقى هكذا لأعوام.
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