وزير الثقافة السعودي ينتقد "تدخل" رئيس هيئة الترفيه حول دار الأوبرا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، مساء الخميس، ما وصفه بـ"تدخل" رئيس الهيئة العامة للترفيه في البلاد بموضوع دار الأوبرا في المملكة.

جاء ذلك في تصريح للوزير السعودي أدلى به لوكالة الأنباء الرسمية ببلاده، حيث قال: "إن الأمور الموكلة بالهيئة العامة للثقافة لا يحق لأي جهة التحدث بشأنها، وأن ما تم تداوله اليوم الخميس 6 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 22 فبراير 2018 م، بشأن دار الأوبرا وبنائها والتصاريح الخاصة بها هو تدخل في عمل الهيئة العامة للثقافة من قبل معالي رئيس الهيئة العامة للترفيه، وأن الجهة المسؤولة عن ذلك هي الهيئة العامة للثقافة."

وأهاب الوزير السعودي وفقا لتقرير الوكالة بجميع وسائل الإعلام "ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها النظامية المعتمدة وفق الأنظمة والتعليمات."

ويذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب كشف عن البدء ببناء دار الأوبرا، بحسب ما ذكرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية. وذكرت هيئة الترفيه في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن السعودية ممثلة بهيئة الثقافة بصدد بناء الدار في جدة قريبا.