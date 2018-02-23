مصدر لـCNN: نقل السفارة الأمريكية إلى مقر مؤقت بالقدس في مايو

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات لـCNN، الجمعة، إنه من المتوقع أن تنقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس في مايو/ أيار المقبل، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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وأوضح المصدر أن السفارة ستنتقل إلى مقر مؤقت في القدس وهو عبارة عن منشأة أمريكية تكفي السفير وفريق صغير. وأضاف أن هذه المنشأة الأمريكية ستصبح مقر السفارة إلى أن يتم اختيار موقع دائم وإعداد التصاميم للمبنى الجديد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون صرح بأن تصميم وبناء المقر الجديد للسفارة "قد يستغرق سنوات". وقال تيلرسون في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إنه "لا نزال بحاجة لموقع ووضع خطط بناء وتأمين التصريحات اللازمة ومن ثم بناء السفارة".