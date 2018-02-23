زكريا لـCNN: استراتيجية إيران بالمنطقة ناجحة والهيمنة الجوية لا تشكل الوقائع السياسية على الأرض

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN، إن الاستراتيجية التي تنتهجها إيران في المنطقة ناجحة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة لاستراتيجية جديدة في الشرق الأوسط.

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وأوضح زكريا قائلا: "الشرق الأوسط الآن، سوريا لا تزال دولة منهارة وأكثر من خمسة ملايين من مواطنيها فروا، واليمن اليوم على حافة أسوأ مجاعة عرفها العالم ولا معالم على قرب نهاية الحرب هناك، وخطر صراع في المنطقة كبير، الآن نرى قتالا بين تركيا ضد الموالين لأمريكا، وهناك إسرائيل وسوريا، والمرتزقة الروس والأمريكان، وكل هذا أمام استراتيجية ترامب التي تؤكد على المواقف العدائية تجاه إيران.."

وأضاف: "الأحداث الأخيرة تؤكد أن الخطة (الإدارة الأمريكية) لا تجدي نفعا، إيران تلاحق مصالحها بصورة مكثفة وتسعى لنفوذ في الدول المجاورة ولكنها لا تقوم بتصدير التطرف الإسلامي، بل كانت في الواجهة بمحاربة منظمات متطرفة كداعش."

وتابع قائلا: "استراتيجية إيران ناجحة بشكل كبير لأنها تتوزع في مناطق تتمتع فيها بحلفاء أقوياء مثل العراق وسوريا واليمن وهي مستعدة لإنزال قوات وميليشيات على الأرض وتجاري الآخرين في اللعبة، في حين أن خصومها بشكل عام لا يتمتعون بهذه الأفضلية، فالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تعتبران غرباء في الشرق الأوسط وتقومان غالبا بالقتال جوا، إلا أن الهيمنة الجوية لها حدودها فيما يتعلق بإعادة تشكيل الحقائق والوقائع السياسية على الأرض."

وأردف: "وجود ونفوذ إيران في العراق وسوريا ازداد وحليفها بشار الأسد نجا ويعزز من سلطاته.. قطر الآن أقرب إلى إيران وتركيا في الوقت الذي تزداد فيه الهوة بين الدول العربية.. روسيا تمكنت من التقرب من إيران في الوقت ذاته الذي حافظت فيه على علاقاتها مع إسرائيل.."