إيران تتهم بعض دول المنطقة بالتفريط في شرفها: شعروا بالأمن عندما رقصوا مع ترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، السبت، إنفاق بعض دول المنطقة، خاصة المملكة العربية السعودية، مليارات الدولارات لشراء الأسلحة من الدول الكبرى، ورأى أنها تفرط في "استقلالها وشرفها".

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وقال ظريف، خلال كلمة له بجامعة طهران، إن "بعض دول المنطقة وضعت كرامتها واستقلالها وشرفها، رهنا بيد الدول الكبرى، كما جعلت ثرواتها الوطنية نهبا لشركات الأسلحة لتشتري بها الأمن"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف ظريف أن "بعض الدول تنفق عشرات ومئات المليارات من الدولار لشراء الأسلحة، لأن أمن هذه الدول رهن بالقوى الخارجية... هذه الدول تشعر بالخوف والخشية عندما تغتاظ منها الدول الكبرى، وتشعر بالغبطة والأمن عندما تبتسم لها".

وأشار ظريف إلى القمة التي عقدها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع قادة دول الخليج في مايو/ أيار عام 2015، بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني. وقال إنه بعد توقيع الاتفاق النووي "بعض دول المنطقة ذهبت إلى كامب ديفيد وقالت لماذا تخليتم عنا، نحن لا أمن واستقلال لنا بدونكم".

وأضاف: "الكل يعلم أن (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب عندما جاء إلى المنطقة رقص رقصة السيف مع أمراء بعض دول المنطقة، فرحوا كثرا وشعروا بالأمن". وتابع بالقول: "هذه الدول أنفقت 116 مليار دولار لشراء الأسلحة في منطقة الخليج العام الماضي، والسعودية أنفقت 67 مليار دولار لتحل بالمرتبة الثالثة بعد أمريكا والصين وقبل روسيا، ورغم كل هذا الإنفاق، ما زالت لا تشعر بالأمن".