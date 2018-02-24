شاهد.. هذه هي أصوات سكان الغوطة الشرقية بسوريا

شاهد.. هذه أصوات سكان الغوطة الشرقية بسوريا

الشرق الأوسط
آخر تحديث السبت, 24 فبراير/شباط 2018; 12:32 (GMT +0400).
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مئات الأشخاص قُتلوا في الغوطة الشرقية بسوريا منذ بداية عام 2018، تحت قصف النظام السوري المدعوم من قبل روسيا.

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