شاهد.. هذه هي أصوات سكان الغوطة الشرقية بسوريا
شاهد.. هذه أصوات سكان الغوطة الشرقية بسوريا
الشرق الأوسط
آخر تحديث السبت, 24 فبراير/شباط 2018; 12:32 (GMT +0400).
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مئات الأشخاص قُتلوا في الغوطة الشرقية بسوريا منذ بداية عام 2018، تحت قصف النظام السوري المدعوم من قبل روسيا.
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