شاهد.. الجيش السوري يلقي منشورات لإخلاء الغوطة الشرقية: "الجميع تعب من هذه الحرب"

(CNN)-- ألقت مروحيات الجيش السوري منشورات على مناطق الغوطة الشرقية مؤخراً، حضت السكان على مغادرة المنطقة. وأشارت المنشورات إلى تعليمات الخروج من الغوطة الشرقية، حيث تمنع الاقتراب من المخرج مع حمل أسلحة. وفي منشور آخر، ذكر النص المكتوب أن الجميع "تعب من هذه الحرب التي لم تجلب للسوريين غير الموت والتخريب."