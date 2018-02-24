(CNN)-- ألقت مروحيات الجيش السوري منشورات على مناطق الغوطة الشرقية مؤخراً، حضت السكان على مغادرة المنطقة. وأشارت المنشورات إلى تعليمات الخروج من الغوطة الشرقية، حيث تمنع الاقتراب من المخرج مع حمل أسلحة. وفي منشور آخر، ذكر النص المكتوب أن الجميع "تعب من هذه الحرب التي لم تجلب للسوريين غير الموت والتخريب."
شاهد.. الجيش السوري يلقي منشورات لإخلاء الغوطة الشرقية: "الجميع تعب من هذه الحرب"
النظام يلقي منشورات لإخلاء الغوطة الشرقية
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و9 دقائق.
0:59
أشارت المنشورات إلى تعليمات الخروج من الغوطة الشرقية، حيث تمنع الاقتراب من المخرج مع حمل أسلحة.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.