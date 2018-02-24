روسيا ترسل أحدث مقاتلاتها "SU-57" لسوريا والبنتاغون يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مسؤول عسكري أمريكي لـCNN إن روسيا أرسلت أحدث مقاتلاتها وأكثرها تعقيدا والتي تعرف باسم Su-57 إلى سوريا، في خطوة وصفها بأنها قد ترفع من حجم الخطر الذي قد يتعرض له الجنود الأمريكيون داخل البلاد.

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وبين المسؤول أن المقاتلات الروسية أرسلت إلى قاعدة حميميم، غرب سوريا، لافتا إلى أن هذه المقاتلة من الجيل الخامس وتتمتع بقدرات تخف وتجنب رصد الرادارات، ومصممة لعمليات القتال الجوية وتنفيذ ضربات ضد أهداف أرضية.

من جهته قال ادريان رانكين غاواي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بالبنتاغون في تصريح لـCNN: "إرسال مقاتلات من الجيل الخامس لسوريا بالتأكيد لا يتماشى مع التصريحات الروسية حول تخفيض وجودها العسكري هناك."