صورة من الغوطة الشرقية.. لغز يلف هذا الرضيع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— مغطى ببطانية رمادية اللون، وشعره الأجعد يرتاح على الوسادة، قد تبدو هذه صورة لأي رضيع ينام بسلام في منزله، إلا أن آثار الدم الجاف حول فتحتي أنفه، واللون الداكن الذي يعلو أحد عينيه يعطي لمحة أن هناك أمرا ما سيء.

ناشط سوري يصف لـCNN الحياة في الغوطة الشرقية 2:04

فاقد للوعي، صورة الرضيع هذه تظهر ضحية أخرى ضمن العديد ممن لا تسمع أصواتهم بسبب القصف العنيف للغوطة الشرقية التي يسيطر عليها "الثوار".. الأطباء لا يعرفون اسمه، أو من هما والداه أو حتى من ماذا يشكو، وفقا لما قاله الدكتور حمزة حسن، اخصائي الأنف والأذن والحنجرة في تصريح لـCNN من الغوطة الشرقية.

وقال حسن: "لا تظهر عليه (الرضيع) أي جروح خارجية، نعتقد أنه يعاني من مشكلة في الجهاز العصبي وإصابات داخلية،" لافتا على أن الرضيع أحضر إلى المستشفى الذي يعمل فيه، الخميس، بعد نقله من مستشفى آخر تعرض للقصف.