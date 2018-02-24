ترامب: ما يفعله نظام الأسد وروسيا وإيران عار على الإنسانية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن ما يفعله النظام السوري وروسيا وإيران "عار على الإنسانية"، في ظل تواصل القصف والحصار الذي يفرضه نظام الرئيس بشار الأسد على الغوطة الشرقية.

وقال ترامب إن نشاط الولايات المتحدة في سوريا يقتصر على محاربة تنظيم "داعش". وأضاف أنه "لا يوجد أي سبب آخر لتواجد الولايات المتحدة هناك". وتابع ترامب بالقول إن هدف محاربة تنظيم "داعش" تحقق بدرجة كبيرة.

في غضون ذلك، قال فايز عرابي، المتحدث باسم مديرية الصحة في ريف دمشق بالحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة، إن عدد القتلى في الغوطة، منذ الأحد الماضي، تجاوز 400 قتيل فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 2000 شخص.