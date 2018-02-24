الجيش التركي: تحييد 1931 إرهابيا للآن بعمليات غصن الزيتون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الجيش التركي، السبت، تحييد 1931 إرهابيا على حد تعبيره، وذلك منذ انطلاق العمليات التي أعلن عنها في منطقة عفرين بشمال سوريا وأطلق عليها اسم عمليات "غصن الزيتون."

حصريا.. كاميرا CNN في عفرين التي تصلي للخلاص 3:09

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، بيان الجيش الذي ذكر أن "العملية العسكرية متواصلة في عفرين شمال غربي سوريا، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في الحدود والمنطقة،" مؤكدا على ان الإرهابيين من "تنظيمي ب ي د / بي كا كا وداعش."

وأضاف البيان العسكري التركي أن هذه العمليات التي انطلقت منذ 20 يناير / كانون الثاني الماضي، تهدف أيضا لـ"إنقاذ أهالي المنطقة، الأصدقاء والأشقاء، من ضغوطهم وظلمهم."