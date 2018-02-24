خارجية أمريكا توضح تفاصيل موعد فتح وعمل السفارة بالقدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت المتحدّثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، إن سفارة بلادها تعتزم فتح سفارتها في القدس، في شهر مايو/ أيار وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ70 لقيام إسرائيل، على حد تعبيرها.

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جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدثة، حيث قالت: "ستتّخذ السفارة، في البدء، حيّ أرنونا مقرّاً لها، وتحديداً مبنى حديث تشغله الآن العمليات القنصلية للقنصلية الأمريكية العامّة في القدس. ستستمرّ هذه العمليات القنصلية، بما فيها خدمات المواطنين الأمريكيين وخدمات التأشيرات، في مرفق أرنونا من دون انقطاع، وذلك كجزء من السفارة. فالقنصلية العامّة في القدس ستواصل عملها كبعثة مستقلّة من دون تغيير في التفويض، وذلك من موقعها التاريخي في طريق أغرون."

وتابعت قائلة: "كمرحلة أوّلية، ستضمّ السفارة الموقّتة مكاتب للسفير ولطاقم عمل صغير. وبحلول نهاية العام المقبل، نعتزم فتح سفارة جديدة في القدس تُضاف إلى مجمّع أرنونا لتتوفّر بهذه الخطوة مساحة أكبر لمكاتب السفير وفريقه. وفي موازاة ذلك، بدأنا البحث عن موقع لسفارتنا الدائمة في إسرائيل التي سيشكّل التخطيط لها وبناؤها مشروعاً طويل الأجل. نحن متحمّسون لهذه الخطوة التاريخية، ونتطلّع بشوق إلى الافتتاح في أيار/مايو."