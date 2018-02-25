السيسي بالزي العسكري يفتتح مقر قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مشهد نادر منذ استقالته من وزارة الدفاع للترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014، ظهر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، بالزي العسكري خلال افتتاح مقر قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، مؤكدا ثقته في "انتصار مصر الكامل" في حربها ضد الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان، إن "افتتاح قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب يأتي في إطار التطوير والتحديث الشامل لقدرات القوات المسلحة، بما يمكنها من مواصلة دورها المقدس في حماية الوطن بأعلى درجات الكفاءة"، مضيفا أن مركز العمليات الدائم لقيادة شرق القناة يتم من خلاله إدارة خطة المجابهة الشاملة للعملية "سيناء ٢٠١٨".

وبحسب بيان الرئاسة، طالب السيسي قوات الجيش خلال الزيارة بـ"مواصلة بذل أقصى الجهد من أجل مصر وتأمين الشعب المصري"، مشيداً بما يحققونه من "إنجازات كبيرة تتمثل فيها وطنيتهم واستعدادهم للتضحية بأرواحهم من أجل الوطن".

وقال السيسي إن "الشعب المصري يثق في قدرة قواته المسلحة على حماية مصر والقضاء على جميع مظاهر ترويع المواطنين أو إرهابهم"، مؤكداً "ثقته الكاملة في انتصار مصر الكامل في حربها الشريفة ضد الإرهاب الآثم، الذي آن أوان خروجه من مصر"، وفقا لما نقله البيان.

وأضاف السيسي أن "عملية التنمية الشاملة في سيناء بدأت بالفعل منذ عام ٢٠١٤ ومستمرة حتى عام ٢٠٢٢". وتابع بالقول إن "تكلفة تنمية وتطوير سيناء ستصل إلى اجمالي ٢٧٥ مليار جنيه وهو رقم ضخم يستلزم تكاتف كل المصريين من أجل المساهمة في توفيره"، داعيا إلى التبرع لصندوق "تحيا مصر".