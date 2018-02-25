دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتقلت السلطات في سوريا المشتبه به بقتل العاملة الفلبينية جوانا ديمافيليس في الكويت، نادر عصام عساف، وهو لبناني الجنسية. كما اعتقلت السلطات زوجته، منى حسّون، التي يشتبه أيضاً بقتلها جوانا.
شاهد.. اعتقال لبناني وزوجته بعد قتل عاملة فلبينية بالكويت
اعتقال لبناني وزوجته بعد قتل فلبينية بالكويت
الشرق الأوسط
آخر تحديث الأحد, 25 فبراير/شباط 2018; 06:22 (GMT +0400).
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السلطات في الكويت تلقت بلاغاً بفقدان العاملة الفلبينية في عام 2016.
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