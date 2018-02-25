شاهد.. اعتقال لبناني وزوجته بعد قتل عاملة فلبينية بالكويت

اعتقال لبناني وزوجته بعد قتل فلبينية بالكويت

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأحد, 25 فبراير/شباط 2018; 06:22 (GMT +0400).
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السلطات في الكويت تلقت بلاغاً بفقدان العاملة الفلبينية في عام 2016.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتقلت السلطات في سوريا المشتبه به بقتل العاملة الفلبينية جوانا ديمافيليس في الكويت، نادر عصام عساف، وهو لبناني الجنسية. كما اعتقلت السلطات زوجته، منى حسّون، التي يشتبه أيضاً بقتلها جوانا.

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