شاهد.. السعودية توزع مساعدات للسوريين في أنفاق الغوطة

(CNN)-- واصلت فرق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع أرغفة الخبز والسلال الغذائية في الغوطة الشرقية للأسر التي لجأت للسكن داخل الأنفاق خوفاً من القصف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).