(CNN)-- واصلت فرق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع أرغفة الخبز والسلال الغذائية في الغوطة الشرقية للأسر التي لجأت للسكن داخل الأنفاق خوفاً من القصف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).
شاهد.. السعودية توزع مساعدات للسوريين في أنفاق الغوطة
السعودية توزع مساعدات للسوريين بأنفاق الغوطة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و28 دقيقة.
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يوفر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2000 وجبة يومياً على مدى 6 أشهر.
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