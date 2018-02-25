شاهد.. السعودية توزع مساعدات للسوريين في أنفاق الغوطة

السعودية توزع مساعدات للسوريين بأنفاق الغوطة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و28 دقيقة.
الأمم المتحدةالمساعدات الإنسانيةالمملكة العربية السعوديةسوريا
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يوفر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2000 وجبة يومياً على مدى 6 أشهر.

(CNN)-- واصلت فرق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع أرغفة الخبز والسلال الغذائية في الغوطة الشرقية للأسر التي لجأت للسكن داخل الأنفاق خوفاً من القصف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

الأمم المتحدةالمساعدات الإنسانيةالمملكة العربية السعوديةسوريا