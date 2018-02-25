أمير قطر مغردا: بغض النظر عن الخلافات السياسية ما يجري بالغوطة جرائم ضد الإنسانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، ما تشهده الغوطة الشرقية في سوريا بالجرائم ضد الإنسانية، لافتا إلى أن المجتمع الدولي يجب ألا يتملص على حد تعبيره من مسؤولياته.

جاء ذلك في تغريدة لأمير قطر على صفحته بموقع الواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "بغض النظر عن الخلافات السياسية، ما يجري في الغوطة الشرقية هو جرائم ضد الإنسانية وتبقى حماية المدنيين في هذه الحالة مسؤولية المجتمع الدولي التي لا يجوز أن يتملص منها."

تغريدة أمير قطر جاءت قبل تبني مجلس الأمن لقرار وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما، في الوقت الذي قال فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، إن طائرات النظام شنت غارات على منطقة الشيفونية في الغوطة، بعد إقرار اتفاق الهدنة، وهو الأمر الذي لم تتمكن شبكة CNN التأكد من مصداقيته أو وقت حدوثه.