المرصد السوري: طائرات النظام قصفت الغوطة بعد قرار "وقف إطلاق النار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، إن طائرات النظام السوري نفذت غارات على مناطق يسيطر عليها "الثوار" في الغوطة الشرقية، وذلك بعد وقف قصير على تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لقرار وقف إطلاق النار بسوريا لمدة ثلاثين يوما.

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وقال المرصد في التقرير المنشور على موقعه الرسمي إن مقاتلات النظام استهدفت منطقة الشيفونية، دون تقديم تفاصيل عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

ويذكر أن مندوب سوريا في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، قال بعد تبني مجلس الأمن لقرار وقف إطلاق النار، إن بلاده "ستستمر في محاربة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية، في الوقت الذي نمارس فيه حق السيادة والدفاع عن النفس."

ويذكر أن شبكة CNN لم تتمكن من التأكد من صحة وموعد الغارات الجوية التي ذكرها تقرير المرصد، مساء السبت.