مصادر لـCNN: الموافقة على قرار الهدنة بسوريا جاءت بعد مواجهة أمريكية روسية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وافقت الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي بالإجماع، السبت، على مشروع القرار الكويتي السويدي بشأن الهدنة في سوريا لمدة 30 يوما، في ظل تصاعد العنف في الغوطة الشرقية، وذلك بعد تأجيل التصويت على مشروع القرار عدة مرات بسبب خلاف بين أمريكا وروسيا التي سعت إلى تعديل صياغته.

وقالت مصادر دبلوماسية، في تصريحات لـCNN، إن التوصل إلى التصويت كان أشبه بمواجهة حاسمة بين السفيرة الأمريكية للأمم المتحدة نيكي هيلي ونظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا حول توقيت بدء الهدنة. وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة حاربت من أجل الحفاظ على صيغة القرار الخاصة ببدء الهدنة فورا وحرية إيصال المساعدات دون أي تأخير.

وتابعت المصادر بالقول إن روسيا حاولت تخفيف الصيغة لتأخير تطبيق الهدنة. وأوضحت المصادر أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن اتخذت موقفا قويا في مواجهة روسيا التي رضخت في النهاية وقبلت بصياغة الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات. وشككت المصادر في إمكانية امتثال نظام الرئيس بشار الأسد لكنهم أعربوا عن أملهم في أن يكون القرار نقطة تحول.