دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يزور السياسي الهولندي أرنود فان دورن الكويت، وذلك لحضور العيد الوطني ضمن رحلاته الجديدة منذ أن أشهر إسلامه. فان دورن لعب دوراً بارزاً في إنتاج فيلم "فتنة" الذي سبب موجة احتجاجات واسعة بين المسلمين عام 2008، كما كان قيادياً في حزب "الحرية" الهولندي الذي يقوده السياسي اليميني غيرت فيلدرز حتى اعتنق الإسلام عام 2013. وقال فان دورن لصحيفة الرأي الكويتية إنه بات يُكنى بـ"أبو أمين" بعدما اعتنق نجله الأكبر الإسلام.
الكويت: زيارة لسياسي شارك بفيلم مسيء للإسلام.. ثم اعتنقه
سياسي هولندي اعتنق الإسلام مؤخراً يزور الكويت
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ9 دقائق.
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فان دورن قال لصحيفة الرأي الكويتية إنه بات يُكنى بـ"أبو أمين" بعدما اعتنق هو ونجله الأكبر الإسلام.
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