مخرج أول فيلم سوري مرشح للأوسكار: سيناريو حلب يُكرر في الغوطة

مخرج سوري مرشح للأوسكار: الغوطة تكرار لحلب

الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعتين و21 دقيقة.
سورياالنظام السوري
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مقابلة شبكتنا مع فراس فياض، مخرج فيلم “آخر الرجال في حلب” المرشح للأوسكار.

سورياالنظام السوري