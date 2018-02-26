مخرج أول فيلم سوري مرشح للأوسكار: سيناريو حلب يُكرر في الغوطة
مخرج سوري مرشح للأوسكار: الغوطة تكرار لحلب
الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعتين و21 دقيقة.
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مقابلة شبكتنا مع فراس فياض، مخرج فيلم “آخر الرجال في حلب” المرشح للأوسكار.
مقابلة شبكتنا مع فراس فياض، مخرج فيلم “آخر الرجال في حلب” المرشح للأوسكار.
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