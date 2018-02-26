أطفال الغوطة: إذا سقطت القنابل علينا فهذا عادي.. سنموت

أطفال الغوطة: إذا عاد القصف فهذا عادي.. سنموت

الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعة و11 دقيقة.
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قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار لثلاثين يوماً ليس إلا حبرا على الأوراق.. يقول الناشطون في الغوطة الشرقية بسوريا. 

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